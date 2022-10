ATP Finals difficili per Sinner e Berrettini | sarà all-in sulla Coppa Davis?

(Di martedì 18 ottobre 2022) La classifica nella Race di Jannike Matteonon lascia spazio a dubbi: per il numero 1 e il numero 2 d’Italia la corsa verso le ATPnon è per nulla semplice. In realtà, non è tanto la situazione di graduatoria la questione critica, ma il distacco che c’è dal settimo classificato del ranking basato sul solo 2022. Il punto, infatti, è che questa settimana il canadese Felix Auger-Aliassime è riuscito a portare a casa il torneo ATP 250 di Firenze. Conin ripresa (decisa) dal problema alla caviglia che lo ha fermato a Sofia, è toccato agiocare in Toscana, ma lo spagnolo Roberto Carballes Baena ne ha guastato i piani all’esordio nel secondo turno, complicandogli così ulteriormente la vita. Questa, del resto, è la ragione per cui ha chiesto (e ottenuto) una wild ...

Tornei fondamentali per guadagnare punti importanti nella Race verso ledi Torino. Offerta Sky Q Special Week valida fino al 23/10/2022. SKY TV + NETFLIX + SKY CINEMA A 19.90 /MESE PER I ...Entrambi hanno staccato il pass per lee saranno i due giocatori di battere a Torino. Impossibile non citare tra i favoriti anche Carlos Alcaraz , che grazie alla vittoria ottenuta agli US ...Da Anversa a Malaga, passando per Vienna, Parigi, Milano e Torino. Saranno 40 giorni di grande tennis su Sky Sport: fino al 27 novembre vi ...Si gioca finalmente sul campo centrale del Tc Napoli. In campo i nextgen azzurri Cobolli e Nardi. A Pozzuoli si giocherà il doppio. Il francese in mattinata a Napoli e il pomeriggio a Pozzuoli ...