“Addio nonna Maria” Tv in lutto | indimenticabile e amatissimo il suo personaggio

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 18 ottobre 2022) È morta María Salud Ramírez Caballero. Laera famosa in tutto il mondo per aver ispirato il film della Disney Pixar Coco. La pellicola racconta la storia di Miguel, un piccolo messicano che sogna di diventare un musicista come il suo idolo. Esisteva davvero la bisdi Miguel, Mamà Coco, una delle donne più longeve del Messico che si è spenta all’età di 109 anni. A darne notizia è Roberto Monroy, segretario al Turismo di Michoacán, stato del Messico in cui viveva la donna che ha ispirato ildi Mama Coco.”Sono profondamente dispiaciuto per la morte di Doña María Salud Ramírez Caballero, ‘Mamá Coco’, una donna instancabile ed esempio di vita, che è stata fonte di ispirazione per questo amatoche ha girato il mondo. Le mie preghiere per il suo riposo e per la sua famiglia trova le ...