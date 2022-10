Spero che nessun bianco si offenda | la frecciata di Carlo Conti

Il senatore del Partito Democratico Carlo Cottarelli stamattina su Twitter scrivel'ultima ...non se ne abbia a male!!!)", scrive l'economista. Non è difficile indovinare chi: la somiglianza ...Certo,la guerra non duri a lungo, ma resterò qui fino a mercoledì, non vedo l'ora di ritornare". Parole di nostalgia per la sua nuova famiglia, trovata in trincea nelle file di un ...Da qui a un anno si decide la sede della manifestazione nel 2030. Ma le grandi manovre della diplomazia sono già iniziate per battere Riad, Busan e Odessa. In ...“Tutte le cose devono avere una fine, non possono continuare per sempre”. Così Claudio Bisio ha spiegato la scelta di lasciare la conduzione di Zelig, a cui è tornato l’anno scorso dopo una pausa di o ...