Minacce no vax a Bassetti | “Sono analfabeti funzionali | denuncerò”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) GENOVA – “Nell’ultimo periodo lee gli insulti dei no-vax si erano ridotti, ma in queste settimanetornati di nuovo, complici le fake news sui vaccini anti-Covid che non prevengono il contagio. Ma è una grandissima stupidaggine, perché l’obiettivo primario degli studi registrativi era di verificare che i vaccini potessero prevenire la malattia grave, cosa che fanno. Purtroppo abbiamo a che fare con”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore di Malattie infettive del San Martino di Genova, commentando le perquisizioni domiciliari alle persone sospettate di aver inviato i messaggi carichi di insulti eal presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. “Io ho denunciato chi mi ha minacciato – ricorda ...

Tre condanne pere insulti all'infettivologo Matteo Bassetti . Un nodi 46 anni è stato condannato, con decreto penale, a una multa di 750 euro: ad agosto 2021 aveva inseguito e minacciato il primario dell'...Altri due Nosono stati invece condannati a 3mila e 1.200 euro per lerivolte sempre a Bassetti sui social media. Uno dei due è un ultrà dello Spezia , che per mesi aveva scritto messaggi ...Aveva inseguito il direttore della clinica malattie infettive del San Martino sotto casa, dovrà pagare una multa di 750 euro ...GENOVA - "Nell'ultimo periodo le minacce e gli insulti dei no-vax si erano ridotti, ma in queste settimane sono tornati di nuovo, complici le fake news ...