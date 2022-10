Ilary Blasi al circo mostra tutto il suo coraggio

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Prima abbiamo visto Francesco Totti e Noemi Bocchi allo stadio insieme e poial. Totti con la nuova compagna ha fatto il suo primo ingresso ufficiale nel suo mondo, il calcio, ma non hato nulla sui social,è stato svelato dalla tv che ha ripreso la coppia allo stadio.si è invece divertita ala Roma, ha seguito lo spettacolo con sua figlia Isabel, con la sorella Silvia e un’amica. Alin prima fila non si sono divertite solo le bambine ma anche la conduttrice che si è resa protagonista di un numero in cui ha potutore il suoalsi è fidata dell’artista che l’ha ...

Tuttosport

Ezio Denti era stato indicato come l'investigatore privato scelto daper documentare il tradimento di Francesco Totti con Noemi Bocchi. In seguito ad alcune dichiarazioni uscite sul ...La palla ora è tornata tra le mani di Denti, che all'Adnkronos ha fatto sapere: Poi Ezio Denti ha lanciato una frecciatina ad Alessandro Simeone, l'avvocato di: Ora resta un dubbio: chi ... Ilary Blasi, domenica da brividi: prova di coraggio mentre Totti e Noemi.... Ilary Blasi, ormai nota alla cronaca soprattutto per i risvolti della separazione da Francesco Totti, borse, scarpe e Rolex inclusi, ha preso parte al Festival del Circo di Latina, ieri. La Blasi, not ...Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più: eccoli sugli spalti dello stadio Luigi II, nel Principato di Monaco durante la il match Monaco-Clermont.