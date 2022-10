Fissata la data del giuramento | quando si insedia il governo Meloni

Leggi su iltempo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il centrodestra si ricompatta e c'è già unaper ilufficiale che segnerà il passaggio di consegne tra Mario Draghi e Giorgia. A parlare è Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato della Lega, a 24 Mattino su Radio 24, che già mette in archivio le tensioni degli scorsi giorni: “La Lega ha già dimostrato di essere parte importante attiva per garantire stabilità, per cercare di fare un po' da pontiere di fronte ad alcune incomprensioni, ma siamo assolutamente ottimisti che ilsi farà, perché è questo che i cittadini ci hanno chiesto con l'espressione del voto popolare e sarebbe assurdo deluderli. Riusciremo a ricomporre qualche incomprensione, ma nel giro di poco tempo, si presume con l'inizio delle consultazioni, giovedì 20 e venerdì 21, si possa già arrivare ad un ...