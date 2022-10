Come organizzare la scuola dell’infanzia | un esempio di regolamento didattico interno

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 17 ottobre 2022) LaStatale costituisce, insieme allaPrimaria e alla Secondaria di primo grado, “il primo segmento del percorso scolastico che concorrere all’elevazione culturale, sociale ed economica del Paese”. Si indirizza alle bambine e ai bambini dai tre ai cinque anni di età compresi ed è la risposta adeguata ed esaustiva al loro diritto all’educazione, alla formazione della persona in crescita e alla cura, in coerenza con i principi, non solo giuridici, naturalmente, di pluralismo culturale e istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica Italiana, nella Convenzione sui dirittie dell’adolescenza e nei documenti a vario titolo emessi dall’Unione Europea, lo affermano le “Indicazioni Nazionali per il curricolo dellae del ...