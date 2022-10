Agenzia ANSA

... nonostante i suoi numerosid'abito per cercare di depistare le indagini delle Forze dell'... Milano e Reggio Emilia, per un totale di circa 6miladi contante. Il malfattore è stato associato ......nel nostro paese risparmi sui consumi di energia stimabili in circa 1 miliardo disolo nel ... tuttavia, può essere messo a rischio da elementi esterni tra i quali, ad esempio, idi stagione ... Cambi: euro in aumento a 0,9752 dollari ROMA - Euro in lieve aumento questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 0,9752 dollari con un aumento dello 0,31%.Annuncio vendita Volkswagen Passat Variant Alltrack 2.0 BiTDI 4MOTION DSG BlueMotion Tech. usata del 2017 a Cornegliano Laudense, Lodi nella sezione Auto usate di Automoto.it ...