Volley | Superlega | Civitanova riparte e strapazza Modena! Primo sigillo stagionale per Taranto | 3-0 a Monza

(Di domenica 16 ottobre 2022) Festeggianonelle due sfide delle 18 della terza giornata didi. I marchigiani vincono 3-0 il big match contro Modena al termine di una partita a senso unico, mentre i pugliesi si sbloccano ottenendo ilsuccessograzie al 3-0 rifilato ad un Veroancora fermo al palo (tre sconfitte su altrettante gare disputate) e alle prese con tanti problemi tecnici e tattici. Solo buone notizie per la Lubeche, in un colpo solo, ritrova il suo schiacciatore titolare Marlon Yant, fuori nelle prime giornate per un problema muscolare, e la vittoria dopo il passaggio a vuoto di sette giorni sempre fra le mura amiche fa contro Padova. Nell’altalena di questo pazzo inizio di ...

Milano ha sconfitto Siena per 3 - 0 (25 - 18; 29 - 27; 25 - 17) nel match valido per la terza giornata di, il massimo campionato italiano dimaschile. I meneghini si sono imposti in maniera schiacciante di fronte al proprio pubblico dell'Allianz Cloud, soffrendo soltanto nella seconda ...... big match nella 3giornata di. La Lube, lo abbiamo detto, ha vinto gli ultimi tre scudetti: anche se di mezzo c'è stato il campionato cancellato per la pandemia, sempre di un tris ...Nella partita valevole per la terza giornata della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile, la Cucine Lube Civitanova travolge il Valsa Group Modena.Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Piazza che si impone 3-0 (25-18, 29-27, 25-17) lasciando la formazione toscana ancora a zero punti ...