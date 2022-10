Scatta l’allarme per questo formaggio italiano | cosa succede

Leggi su quifinanza

(Di domenica 16 ottobre 2022) È uno tra i formaggi più “taroccati” di tutti. Il gorgonzola è tra le eccellenze enogastronomiche più contraffatte all’estero, in base a quanto riporta Coldiretti in occasione della settimana dell’Anticontraffazione del ministero dello Sviluppo economico. Secondo l’associazione di categoria del settore agricolo, il giro d’affari globale del falso made in Italy agroalimentare vale oltre 120 miliardi. La contraffazione è stata alimentata negli ultimi mesi anche dalla guerra in Ucraina, che ha bloccato gli scambi commerciali, incoraggiando il protezionismo e aumentando l’espansione delle imitazioni dei prodotti alimentari. Tra i prodotti più contraffatti ci sono i formaggi In cima alla classifica degli alimenti più contraffatti, secondo Coldiretti, ci sono i formaggi. Il gorgonzola, nonostante il suo sapore inimitabile è tra i più contraffatti. Anche il Parmigiano Reggiano e il Grana ...