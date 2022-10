Calciomercatonews.com

Nonostante la vittoria nel derby con il Torino, c'è ancora tensione in casa Juventus:con, a gennaio va da ConteLa Juventus riesce, per il momento, a tamponare l'emorragia di risultati vincendo per 1 - 0 un derby teso e poco spettacolare con il Torino. Tre punti ...La Juventus deve impegnarsi allo spasimo per cercare di uscire da questo momento senz'altro delicato per la squadra allenata da. Ieri sera è arrivata la tanto sospirata vittoria nel derby grazie alla zampata di Vlahovic nel corso del secondo tempo. In campionato c'è tanto da recuperare rispetto a chi sta davanti e in ... Rottura Allegri-Bonucci, la parola ai tifosi: “Nessun dubbio su chi scegliere” L'esclusione dal 1' contro il Torino ha scoperchiato definitvamente i contrasti tra il tecnico e il capitano bianconero ...Il calciomercato non si ferma ed in casa Juventus arrivano novità clamorose riguardanti il destino di Leonardo Bonucci.