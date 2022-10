Osimhen e il retroscena su Raspadori e Kvaratskhelia svelato a Dazn

Leggi su anteprima24

(Di domenica 16 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Prima di tutto, complimenti alla squadra per la vittoria, anche al Bologna, ottima squadra. Spalletti a fine primo tempo ci ha dato la carica giusta per uscire e per vincere la partita, sono molto importanti questi 3 punti”. Victor, a, parla così dopo Napoli-Bologna. Sul gol che ha regalato la vittoria agli azzurri dice: “Sempre importante segnare qui, in questo stadio, l’atmosfera è pazzesca. Sono contento della prestazione e del gol, ora dobbiamo spingere per continuare questo momento”. Sul suo rapporto con Jack, l’attaccante nigeriano svela un: “Lo adoro, non solo perché è un mio compagno, era già un grande al Sassuolo, lui è un top player. E’ decisivo per la squadra, abbiamo un bel rapporto dentro e fuori dal campo. Sta crescendo, essere ...