MotoGP GP Australia 2022 | Rins | “Ultima qui della Suzuki | pelle d’oca”

(Di domenica 16 ottobre 2022) “Ho la, questa è l’voltaqui. È fantastico chiudere con una vittoria, all’anno prossimo”. Alexè un concentrato di emozioni dopo la vittoria ottenuta nel GP d’, terzultimo appuntamento del mondiale di. Lo spagnolo ha infatti realizzato una rimonta stratosferica, regalando la vittoria alla, squadra che a fine stagione abbandonerà il motomondiale, in un circuito storica come quello di Phillip Island, che a causapandemia e ai problemi connessi, mancava dal calendario da tre anni. SportFace.

Moto3, la classifica del GP: Moto3, la nuova classifica piloti dopo Phillip Island:L'ordine d'arrivo del GPGara spettacolare a Philip Island dove torna alla vittoria la Suzuki dello spagnolo. Piazza d'onore per un favoloso Marquez mentre Pecco conquista la leadership della classifica ...Lo spagnolo ha chiuso in seconda posizione in Australia PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - 'Tutto è stato perfetto però Alex Rins ha ...