Inter | Lautaro si sblocca dopo 47 giorni in Serie A

(Di domenica 16 ottobre 2022)Martinez ha esultato in modo particolarela rete che hato al 14' il match contro la Salernitana . Il Toro argentino, infatti, non segnava inA da 47, era a digiuno da ...

Le parole diMartinez dopo la vittoria della sua: "C'è continuità di risultati, Inzaghi Mi ha sempre dato fiducia" Ai microfoni di DAZN, l'attaccante dell'Martinez ha parlato così dopo il match disputato contro la Salernitana. REAZIONE ...Martinez ha esultato in modo particolare dopo la rete che ha sbloccato al 14' il match contro la Salernitana . Il Toro argentino, infatti, non segnava in Serie A da 47 giorni, era a digiuno da ...Siamo sulla strada giusta, abbiamo giocato una grande partita al Camp Nou e oggi dovevamo confermarci. L'atteggiamento doveva essere lo stesso e credo lo abbiamo dimostrato. (ANSA) ...Seconda vittoria consecutiva in campionato con i gol di Lautaro Martinez e Barella AGI - L’Inter conferma il momento positivo degli ultimi 10 giorni e si prende la seconda vittoria consecutiva in camp ...