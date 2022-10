Francesco Totti e Noemi Bocchi | altro che flirt | il grande annuncio della neo coppia | Roma in visibilio

(Di domenica 16 ottobre 2022)vanno a vivere insieme. Il capitano trasloca anord a pochi passi dalla lussuosa dimora di Mourinho. La nuova vita diprende sempre più forma, soprattutto adesso che l’ex capitano giallorosso è pronto a traslocare. Il pupone abbandonerà definitivamente Porta Metronia, Casal Palocco ed Eur per spostarsi a pochi passi da José Mourinho.– ildemocratico.comNon parliamo di un ritorno in campo alla guida, bensìscelta didi andare ad abitare a nordcapitale, nella stessa ...

Devo essere sincero: non mi piace molto seguire le cronache familiari die di Ilary Blasi.lo preferisco solo e soltanto quando parla della sua vita di sportivo, di ...Non c'è mai stata però una "guerra" , né legale né mediatica , come nel caso di Ilary Blasi e. Alle radici del divorzio ci sarebbero state alcune diversità: per esempio, un modo di ...Ilary Blasi avrebbe intenzione di trasferirsi a Milano dopo l'addio a Francesco Totti: l'indiscrezione rilanciata dal settimanale Oggi sul futuro della .... Francesco Totti esce allo scoperto sui soci ...Non so se avete fatto caso che il campionato di calcio, più o meno alla metà del medesimo, si incattivisce. Sono andato a riguardarmi i giornali dell’altro anno e di due anni fa ed è abbastanza ricorr ...