Ebola | in Uganda due distretti finiscono in lockdown - Esteri - quotidiano net

Tre settimane di lockdown sono state annunciate in due distretti dell'Uganda mentre il Paese si trova a fronteggiare un'epidemia di ebola. Lo riferisce la Bbc online. Bar, locali notturni, luoghi di preghiera e di intrattenimento resteranno chiusi a Mubende e la vicina... Il virus ha già fatto 19 morti, e i casi sono quasi 60, ma l'epidemia è sottostimata.