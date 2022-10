Agenzia ANSA

Tre settimane disono state annunciate in due distretti dell'Uganda mentre il Paese si trova a fronteggiare un'epidemia di. Lo riferisce la Bbc online. Bar, locali notturni, luoghi di preghiera e di ...... meno gravidanze e nascite "Più lunghi sono i, meno gravidanze si sono verificate in ... Precedenti pandemie, come la Spagnola del 1918 e le epidemie didel 2013 e di Zika del 2016, sono ... Ebola: in lockdown 2 distretti dell'Uganda a causa dell'epidemia Tre settimane di lockdown sono state annunciate in due distretti dell'Uganda mentre il Paese si trova a fronteggiare un'epidemia di ebola. Lo riferisce la Bbc online. (ANSA) ...Lockdown di tre settimane in Uganda a causa di un’epidemia di ebola. Fino ad ora sono stati registrati 58 casi.