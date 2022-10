A scuola di ospitalità di lusso

Leggi su panorama

(Di domenica 16 ottobre 2022) Sono aperte le selezioni per il Master Five Stars Hotel Management, che per la prossima edizione cambia pelle con una formula che punta a confermare e consolidare la sua presenza nella top ten internazionale dei master in hospitality redatta da Eduniversal e il suo primo posto assoluto a livello nazionale. Punto di riferimento per la formazione manageriale nel settore luxury hospitality, nato dalla collaborazione tra il Forte Village Resort, da più di 20 anni World Leading Resort, e la Luiss Business School, dal 2008 è la fucina da cui sono usciti alcuni dei più autorevoli top manager del settore turistico e che si distingue per il raggiungimento del 99 per cento di placement lavorativo, ambizioso obiettivo centrato in tutte le precedenti edizioni. Nato per rispondere all’esigenza espressa dall’industria del turismo di trovare figure professionali altamente specializzate, l'Hotel ...