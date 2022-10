WTA Cluj-Napoca 2022 | Anna Blinkova vince il derby russo contro Potapova e approda in Finale

Leggi su oasport

(Di sabato 15 ottobre 2022) Abbiamo il nome della prima finalista nel torneo WTA di(Romania) e si tratta di. La n.138 del mondo ha vinto ilAnastasia(n.48 del ranking) al termine di una sfida particolarmente lottata sull’hard rumeno, terminata sullo score di 5-7 6-4 6-4 in 2 ore e 25 minuti. Un esito imprevisto, vista la differente classifica delle giocatrici, ma in cui è stato il tennis dia fare la differenza sul piano della continuità. Nel primo set c’è il dominio della n.138 WTA. Con colpi di rara potenza,si porta facilmente sul 5-1, ma sul più bello si smarrisce. Sale, infatti, in cattedrae con una serie di sei giochi a zero si aggiudica in maniera incredibile la ...