Ultime Notizie – Covid oggi Lazio | 3 289 contagi | a Roma 1 730 casi

(Di sabato 15 ottobre 2022) Sono 3.289 i nuovida coronavirus15 ottobre nel, secondo i dati dell’ultimo bollettino-19. Si registrano altri 4 morti. “nelsu 3.026 tamponi molecolari e 14.400 tamponi antigenici per un totale di 17.426 tamponi, si registrano 3.289 nuovipositivi (+56), sono 4 i decessi (-1), 548 i ricoverati (+31), 40 le terapie intensive ( = ) e +2.022 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18,5%. Icittà sono a quota 1.730”, comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Nel dettaglio: nella Asl1 sono 621 i nuovie 0 i decessi; nella Asl2 sono 662 i nuovie 0 i ...

Sky Tg24

Sette risultati utili consecutivi dalla terza giornata in poi: nellecinque giornate tre ... tutte le15 ottobre - 12:00... in occasione del Juice World Charging Day 2022 , ha portato le suenovità. Per l'azienda, è ... 2 condivisioni Condividi Tweet Filippo VendrameRelazionate Juice Technology Economia e ... Cronaca, notizie di oggi 15 ottobre. Precipita da pala eolica, muore operaio nel foggiano Investimento da 70 milioni di euro per realizzare 150 appartamenti entro il 2026, all’interno una corte verde privata e due piani interrati di garage. Ferretti: «Sarà una rigenerazione con residenze, ...Aleix Espargaró, a margine delle qualifiche del Gran premio d'Australia che ha concluso con il quarto tempo, che dunque gli consentirà di partire dalla prima casella della seconda fila, si è sbilancia ...