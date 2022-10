Morto Hagrid | l’addio del cast di Harry Potter Daniel Radcliffe | “Un attore incredibile e un uomo adorabile” Emma Watson | “Così immenso che aveva senso che interpretasse un gigante”

(Di sabato 15 ottobre 2022) I fan didi tutto il mondo sono in lutto per la morte dell’scozzese Robbie Coltrane, passato alla storia per aver interpretato ilburbero ma buononei film della saga del maghetto ideata da J. K. Rowling. E anche ildei film piange la sua scomparsa., l’che ha dato il volto proprio ad, ha reso omaggio a Coltrane ricordando che “Robbie era una delle persone più divertenti che abbia mai incontrato e ci faceva ridere costantemente da bambini su quel set. Ho ricordi particolarmente belli di lui che teneva alto il morale durante le riprese di ‘Il prigioniero di Azkaban’, quando ci nascondevamo tutti dalla pioggia torrenziale per ore ...

E'l'attore scozzese Robbie Coltrane, noto al grande pubblico per il ruolo del mezzogigante Rubeusin Harry Potter. Ne dà notizia la Bbc. 'Robbie sarà probabilmente ricordato per i decenni ...... tradotte in tutte le lingue sul suo faccione sorridente, i fan della saga salutano Rubeus, il mezzogigante guardiano di Hogwarts, per tutti semplicementea 72 anni in un ...Le star della saga rendono omaggio a Robbie Coltrane. Rupert Grint: "Un uomo dal cuore enorme che si prendeva ancora cura di noi". Emma Watson: ...Robbie Coltrane, attore scozzese noto per i suoi ruoli da protagonista nella serie di film di Harry Potter, in cui interpretava Hagrid, e nella serie poliziesca britannica Cracker è morto a 72 anni. L ...