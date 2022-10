Meloni e Berlusconi | a destra tentano di mettere una toppa dopo lo scontro dal sapore di ricatto

Alcune domande politiche, tutte 'preliminari'. Il centrodestra ci andrà unito o diviso Lo scontro in atto trarientrerà E tutti e tre i partiti di centrodestra (FdI, Lega, FI) indicheranno Giorgiaal ruolo di premier Lo farà, in particolare, anche il Cav E il centrosinistra Il ...- Lo strappo causato dai pesanti giudizi espressi dal presidente di Forza Italia contro la leader di Fratelli d'Italia. Gasparri (FI) si augura che si riprenda il filo del dialogo. E Rampelli (FdI) ...Alcune domande politiche, tutte ‘preliminari’. Il centrodestra ci andrà unito o diviso Lo scontro in atto tra Meloni e Berlusconi rientrerà E tutti e tre i partiti di centrodestra (FdI, Lega, FI) in ...Alla prima seduta del Senato, Berlusconi viene “pizzicato” con un appunto in cui Giorgia meloni è definita “supponente, prepotente, arrogante e offensiva”. La foto, pubblicata in esclusiva da Repubbli ...