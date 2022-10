LIVE Musetti-Auger-Aliassime 2-2 | ATP Firenze 2022 in DIRETTA | lotta serrata nei primi giochi

Leggi su oasport

(Di sabato 15 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2. Si è ritrovato 0-30, ma non ha trematoin questo game. A-40 Buon attacco con il dritto da parte di. 40-40 Muove benissimo il gioco con il drittonon riesce a difendersi. 40-30 Rovescio in contropiede straordinario dal centro! Ha spolverato la riga. 30-30 Gran servizio che dà il punto diretto a. 15-30 IL PASSANTE IN CORSA DI! Non chiude al volo il canadese, arrivae chiude con il rovescio. 0-30 Risposta nei pressi della riga, spinta con il dritto incrociato e chiusura con il lungolinea. 0-15 Rovescia lo scambio con un gran dritto stretto. 2-1. Gioca bene lo smash ...