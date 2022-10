Il primo aereo del Grande Fratello Vip è per Nikita | tutti i messaggi passati sopra la Casa

(Di sabato 15 ottobre 2022) I primi aerei sonole teste dei concorrenti delVip. A ricevere ilo di esordio ci ha pensatoPelizon che si è commossa moltissimo per il regalo. IldelVip è perIldi questa edizione è per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ildel Grande Fratello Vip è per Nikita, tutti i messaggi Ildi questa edizione è per Nikita da parte (presumibilmente) del suo fidanzato: "Nik, sei il mio angelo mi manchi ...>>> Le Offerte lampo di Ilmessaggio era per la prima non coppia di questa edizione: " A e ... Subito dopo è volato un altro, con un messaggio per Ginevra: " No Gine, no party. Manchi, I ...Il primo aereo del Grande Fratello Vip 7 è per Nikita Pelizon: tutti i messaggi passati sopra la Casa più spiata d'Italia.I calabresi, battuti per 0-2, lasciano la testa della classifica alla squadra di Lucarelli, che vince 3-2 a Benevento recuperando il doppio svantaggio. Ma manca ancora il risultato del Bari, che potre ...