Bandiera bianca sulla pace Contro la guerra in Ucraina resta solo il Papa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 15 ottobre 2022) Dopo sette mesi ditra Russia edi una tregua non si vede neanche l’ombra. A condurre la mediazione c’è il presidente turco, Recep Tayyip Erdo?an, che ha incontrato due giorni fa l’omologo russo, Vladimir Putin. Sul tavolo del bilaterale non si è però parlato di, anzi della possibilità di costruire un hub del gas russo in Turchia. Dopo sette mesi ditra Russia edi una tregua non si vede neanche l’ombra Nulla a che vedere con la fine dei bombardamenti indunque. Obiettivo a cui ambisce oramaiil Pontefice: “In questi mesi è andato crescendo in Europa e nel mondo il fragore della. Non cediamo a questo ricatto, per favore” ha ribaditoFrancesco. “Non cadiamo in questa trappola. ...