Victor Steeman morto per un incidente in pista | dopo due giorni un infarto stronca sua madre Flora

La morte diha sconvolto il mondo del motorsport. Il pilota 22enne della Kawasaki, nella categoria Supersport 300, è deceduto dopo l' incidente in pista a Portimao. Un dolore troppo grande per la ...Nella notte tra martedì e mercoledì la morte didopo l'incidente nel Gp del Portogallo del mondiale Supersport 300, giovedì l'arresto cardiaco che non ha dato scampo alla mamma , la signora Flora . Secondo quanto riportato dai media ...Il 22enne pilota olandese è deceduto martedì vittima di un grave incidente durante il Gp del Portogallo. Ieri la tragica scomparsa di mamma Flora ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...