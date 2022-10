Sacchi sulla Champions | ' Spalletti è da semifinale Juve | scelte sbagliate'

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Tre italiane agli ottavi di Champions: non è un sogno, ma una possibilità. Arrigoosserva la situazione, studia le classifiche, analizza le prossime sfide e spiega: "Sarebbe un grande successo, ma non ci si deve illudere. La prudenza è fondamentale, l'esaltazione è dannosa. ...La nota di PaolaGiorgia Meloni definisce 'mancanza di rispetto' da parte di Forza Italia il ... CaddeTav per opposte visioni evidenti già dall'inizio tra Lega pro crescita e sviluppo e 5s ...