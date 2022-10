LDA in ospedale ma rassicura tutti | “Tornerò più forte di prima”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Piccoli problemi di salute per LDA, l’ex allievo di Amici. In questi giorni il figlio di Gigi d’Alessio è in tour per l’Italia, con una serie di eventi ma purtroppo, ha dovuto rimandare alcuni appuntamenti a causa di alcuni problemi di salute. E’ lo stesso LDA a scrivere sui social quello che sta succedendo, precisando da subito che non ha avuto nulla di grave e che presto potrà tornare in mezzo ai suoi fan a fare musica. “Buonasera a, per comprovati motivi di salute sono costretto a posticipare l’evento che si sarebbe dovuto svolgere questa domenica a San Severo”, ha scritto il cantante, aggiungendo un cuore a corredo della foto. Dopo aver partecipato ad Amici di Maria de Filippi, LDA che era già molto amato, si è fatto conoscere dal grande pubblico e i suoi fan sono cresciuti tantissimo. Come sta LDA: le sue parole dai social “Inutile dirvi ...