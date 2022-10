Iva Zanicchi | news e curiosità | marito | litigio con Selvaggia Lucarelli | vita privata e carriera

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Personaggi Tv: Iva: per il volto noto dell’Isola dei Famosi 2021, Iva, è stato un anno decisamente impegnativo. Come raccontato da lei stessa durante una lunga intervista a Verissimo, la cantante ha dovuto lottare contro il Covid- 19, mentre suolottava contro una brutta malattia. Inoltre l’artista, a causa del virus, ha perso anche suo fratello. Che dire? Un periodo da dimenticare. Ma scopriamo qualcosa in più sia sulla suache pubblica: quanti anni ha, se è sposata e/o ha figli, com’è iniziata la suanel mondo dello spettacolo e della musica italiana e tante altre. Indice La biografia di IvaLadi Iva ...

Non si fa altro che parlare della lite tra Selvaggia Lucarelli e, avvenuta nel corso della prima puntata di Ballando con le stelle. Ebbene, nonostante la cantante abbia fatto di tutto ...Legggi anche > Ballando, Selvaggia Lucarelli punzecchia ancora: 'Fa il tour delle tv per dire che ha sbagliato' Leggi anche > Mamma Belen e il rapporto con i figli: 'Santiago dorme ...Alessandro Cattelan fa ironia su Selvaggia Lucarelli durante una chiacchierata con Milly Carlucci. Lei risponde il mattino seguente sui social. Non si fa altro che parlare della lite tra Selvaggia Luc ...La lite con il pesante insulto tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli, ripstettivamente concorrente e giurata, l'infortunio della Costamagna e Massimiliano Gallo come Ballerino per ...