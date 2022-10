Inter | la Champions frutta denari | riprende quota il rinnovo di Skriniar - Sport - Calcio - quotidiano net

...punto nelle ultime quattro sfide mentre la Juve arriva dalla sconfitta col Maccabi in. ... sabato ore 20.45 La Dea affronta nel posticipo di sabato il Sassuolo sconfitto dall'nell'...Il club nerazzurro pronto a riaprire il tavolo di trattative con Skriniar, gli introitipossono dare maggior margine di ...(Adnkronos) - La squadra di Allegri, battuta in Champions dal Maccabi Haifa, si aggrappa all’orgoglio per battere il Torino: vittoria granata a 3,05. Impegno sulla carta abbordabile per Spalletti col ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...