Harry Potter dice addio al suo amico Hagrid | è morto l’attore Robbie Coltrane

(Di venerdì 14 ottobre 2022) A 72 anni è, meglio noto come l’di. Ecco chi era l’attore. Per tutti nel mondo era. L’fedele e un po’ goffo di. Un gigante dal cuore d’oro, sempre pronto a proteggere il giovane mago. In realtà,era un attore sopraffino. Un comico prestato al cinema. Capace di vincere 3 Bafta come Migliore attore. Si è spento a 72 anni della sua casa in Scozia. Persino la Prima Ministra di Edimburgo, Nicola Strgeon, ha voluto salutarlo: «, leggenda scozzese dell’intrattenimento, ci mancherai terribilmente». Ma sono soprattutto i colleghi a salutare un uomo apprezzato ...

Hagrid se n'è andato. Robbie Coltrane, interprete dell'amatissimo mezzo gigante nella saga diè morto. Lo ha confermato la sua agenzia a Variety . Aveva 72 anni. Leggi anche Dal libro al film: '' è la saga del terzo millennio, punto Lexus alla Festa del Cinema di Roma, ...Addio all'attore scozzese Robbie Coltrane , famoso al grande pubblico per il ruolo del mezzogigante Rubeus Hagrid nella saga dicreata dalla penna di J. K. Rowling. Ad annunciare la scomparsa dell'artista, che aveva 72 anni , è il network britannico BBC. 'Robbie sarà probabilmente ricordato per i decenni a venire ...Coltrane, nato Anthony Robert McMillan il 30 marzo 1950 a Glasgow, in Scozia, era figlio di un medico e un’insegnante. Recitò per un periodo a Londra, poi in tv in Flash Gordon, Blackadder e Keep It i ...Robbie Coltrane, attore scozzese noto per i suoi ruoli da protagonista nella serie di film di Harry Potter, in cui interpretava Hagrid, e nella serie poliziesca britannica Cracker è morto a 72 anni. L ...