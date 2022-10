Formula 1 | annuncio inatteso in casa Ferrari | tifosi turbati

(Di venerdì 14 ottobre 2022) In1 è un periodo piuttosto turbolento. Anche in, è arrivato unscioccante che nessuno si aspettava. Il periodo in1 è piuttosto turbolento: lo scandalo Red Bull, che ha violato il budget cap, ha ovviamente stravolto gli appassionati. In attesa di una decisione della FIA, che dovrà punire il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

FormulaPassion.it

Già, perché Maldini e Massara lo hanno prelevato attraverso ladel prestito, con un diritto di riscatto fissato a 12,5 milioni di euro. Una somma niente male, per un giocatore così giovane. ...... il quale, esattamente come Palou, effettuerà il passo dalla IndyCar alla1: 'Non vedo l'... Nell'ufficiale della McLaren è intervenuto anche il team principal Andreas Seidl , che ha ... Haas, previsti annunci importanti ad Austin Brutta notizia per il Milan in ambito mercato: nulla da fare per il centrocampista, ha ormai firmato un contratto a lungo ...I due piloti provenienti dal campionato IndyCar dispiuteranno le prove libere rispettivamente ad Austin e Abi Dhabi ...