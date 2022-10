Covid | in salita incidenza e Rt medio

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Sale l’settimanale a livello nazionale: con 504 positivi al Coronavirus ogni 100.000 abitanti (7-13 ottobre), rispetto a 441 ogni 100.000 abitanti (30 settembre-6 ottobre). È quanto emerge dai dati della cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità. Nel periodo 21 settembre-04 ottobre, l’Rtcalcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,30, in aumento rispetto alla settimana precedente e superiore al valore soglia. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero diminuisce leggermente, ma si trova ancora oltre la soglia epidemica. Sono 8 le regioni classificate a rischio alto. Aumenta anche il tasso di occupazione nelle terapie intensive e nei repartiordinari Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 2,4% (rilevazione al 13 ottobre) rispetto a 1,8% (rilevazione al 6 ottobre). ...

