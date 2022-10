Bologna | Saputo | 'Ho protetto Mihajlovic | ma non potevo più tenerlo e ora vorrei incontrarlo'

Joey, patron del, torna a parlare al Corriere della Sera della scelta di esonerare Sinisa Mihajlovic . Una scelta sofferta ma necessaria: "Abbiamo dato fiducia a Sinisa perché aveva ...Queste le parole di Joeyin un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera in merito all'esonero di Sinisa Mihajlovic dalla panchina del. 'Non ci siamo più parlati - prosegue il ...Il patron del Bologna, Joey Saputo ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "Le critiche per l'esonero di Sinisa Mihajlovic Posso dormire tranquillo la sera. Io e la società abbiamo fat ...“La notte posso dormire tranquillo dopo l’esonero di Mihajlovic. Lo abbiamo aiutato come uomo e come allenatore, non mi interessa l’opinione di chi è fuori dal Bologna e non conosce i fatti. Era megli ...