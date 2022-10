Auto elettriche - Incentivi riservati al made in Usa | spiragli d' intesa tra Bruxelles e Washington

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 14 ottobre 2022)stanno lavorando a un accordo che consenta alleeuropee di evitare le imposizioni fiscali statunitensi sui veicoli prodotti fuori dagli Stati Uniti. Il confronto tra le due sponde dell'Oceano Atlantico riguarda una delle disposizioni dell'Inflation Reduction Act, volta a promuovere gli investimenti nella costruzione dia batteria e nell'estrazione delle necessarie materie prime. In particolare, la norma rinnova gli attuali crediti di imposta di 7.500 dollari, ma lega la loro erogazione all'obbligo di assemblaggio in Nord America e all'origine dei minerali critici negli Stati Uniti o in un Paese con un accordo di libero scambio con. Il provvedimento è stato accolto acon profonda preoccupazione ed è stato ...