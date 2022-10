Area B Milano - La Polizia scende in piazza contro la Ztl e Sala

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 14 ottobre 2022) I nuovi divieti per l'ingresso nell'B dicontinuano a generare discussioni e polemiche, con un nuovo s, questa volta istituzionale e di certo abbastanza raro nella storia recente: le Forze delle ordine, infatti, hanno deciso dire inper contestare le politiche del primo cittadino milanese, Giuseppe. I sindacati Siulp, Sap, Siap, Fspdi Stato, Fed Coisp, Silp Cgil hanno organizzato per giovedì prossimo, 20 settembre, una manifestazione di protestail provvedimento e, soprattutto,il rifiuto didi varare delle deroghe per le forze dell'ordine. Problemi di servizio. Del resto, è da diversi giorni che i rappresentanti dei poliziotti evidenziano i problemi ...