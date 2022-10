Torna Convivio e festeggia 30 anni

(Di giovedì 13 ottobre 2022)e? uno dei piu? importanti appuntamenti charity in Italia che, negli ultimi 30, insieme ad ANLAIDS Sezione Lombarda, ha coinvolto piu? di 800.000 persone e raccolto fondi per piu? di 25 milioni di euro. Nato nel 1992 da un’idea di GiVersace e dal primo comitato promotore composto da Giorgio Armani, Gianfranco Ferre?, Valentino Garavani e dallo stesso Versace, la celebre mostra-mercato e? cresciuta grazie a Franca Sozzani e continua a crescere grazie all’impegno di istituzioni, aziende e brand, all’amicizia di molte persone del mondo della moda, della cultura, dello spettacolo, della creativita? e, soprattutto, grazie alla partecipazione del pubblico., in 30di storia, e? diventato un simbolo riconosciuto a livello internazionale, case history analizzata dalle ...

