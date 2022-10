Re Carlo | Mike Tindall | marito di sua nipote | parteciperà a L’Isola dei Famosi

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Preoccupazione per ReSono state settimane intense le ultime per Re. Il neo eletto sovrano infatti ha dovuto affrontare la perdita di sua madre la Regina Elisabetta, e allo stesso tempo ha iniziato a dedicarsi ai suoi primi impegni da monarca insieme a sua moglie la Regina Consorte Camilla. Tuttavia sembrerebbe che all’orizzonte L'articolo proviene da Novella 2000.

...a 'L'isola dei Famosi' e al 'Grande Fratello' con grande dignità o con una stupidità enorme sottolinea Emanuele Filiberto di Savoianon fa nulla di male, non va lì in rappresentanza del re...Si pensava che il nuovo sovrano del Regno Unito,III , avrebbe portato la monarchia nella modernità, ma nessuno credeva possibile un salto così ardito nel mondo contemporaneo:Tindall , marito di Zara Phillips , figlia della principessa ...Mike Tindall, marito della nipote di Re Carlo, parteciperà a L'Isola dei Famosi: ecco cosa potrebbe accadere e la reazione del sovrano.L’incoronazione di Carlo III avverrà solo tra sette mesi, il 6 maggio del prossimo anno, ma il re ha già da sbrogliare un bel po’ di problemi. Ereditare il trono da Elisabetta II è già di per sé molto ...