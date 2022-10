Mafia | Anna Bettozzi ‘Lady Patrolio’ è in carcere | è stata condannata a 13 anni 2 e mesi

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Si è concluso il processo con rito abbreviato perBertozzi, nell’ambito dell’indagine sulla Petroli Mafie. Il giudice per l’udienza preliminare, preso il Tribunale di Roma, ha condto la Bertozzi, vedova del petroliere Sergio Di Cesare, a 13e duedi reclusione. Ma sono state anche altre le condanne, ben otto, oltre alla confisca di 180 milioni di euro. Gli investigatori sono risaliti a un giro di riciclaggio, autoricilaggio e frodi nel settore petrolifero, ma anche l’associazione per delinquere per la commissione di plurimi reati tributari e l’illecita commercializzazione di prodotti petroliferi. Il quadro accusatorio La pubblica accusa ha prospettato un quadro accusatorio pesante per l’indagata, sostenendo che era ben consapevole di fare affari con gruppi camorristici che avrebbe fatto accrescere il ...

