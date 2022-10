LIVE Ginnastica artistica | Campionati Italiani 2022 in DIRETTA | Lodadio e Maresca strabiliano Bartolini insegue

(Di giovedì 13 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.49 La classifica alla vigilia dell’ultima rotazione: Levantesi al comando con 67.500, Abbadinicon 66.650, poi Macchiati con 66.450 e la rivelazione Marzocchi con 66.100. De Rosa quinto con 65.800. Appena dietro Casali con 65.760, Giannini con 65.750 econ 65.650. 17.46 E arriva il 13.150 di Casali alla sbarra, preceduto dal 12.150 di Edalli. 17.45 Manca l’esercizio di Casali per chiudere la quinta rotazione. 17.42 Niente male il 13.800 di Yumin Abbadini alla sbarra. 17.40 Nicolasta soffrendo tanto sul giro completo: 13.100 alla sbarra partendo da 4.7. Aspettiamo la sua ultima stoccata al corpo libero. 17.35 Matteo Levantesi apre la quinta rotazione con 13.500 alla sbarra. 17.30 Conclusa la quarta rotazione. 17.27 Sugli staggi ...

