Insigne | ' Abbiamo perso una bambina | nostra figlia rimarrà sempre nei nostri cuori'

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Dopo la prima stagione con la maglia del Toronto , per Lorenzoè tempo di bilanci. L'ex capitano del Napoli è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto di un'annata che in molti si ...

...sapevo che i primi mesi sarebbero stati di transizione - spiega davanti alla stampa Lorenzo...attraversato delle settimane difficili per gravi problemi familiari perchéperso ...Da Toronto , Lorenzoè intervenuto in una conferenza in cui ha parlato della stagione in Mls con la compagine canadese e dei problemi personali che ha affrontato nelle ultime settimane: " E' stata una stagione di ...La stagione di Lorenzo Insigne con la maglia del Toronto si è conclusa senza grossi sussulti. Il calciatore ex Napoli è un attaccante in grado di fare la differenza in MLS, i primi mesi con la nuova m ...Dopo la prima stagione con la maglia del Toronto, per Lorenzo Insigne è tempo di bilanci. L'ex capitano del Napoli è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto ...