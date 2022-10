Il musical più trasgressivo di sempre torna all’Arcimboldi

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Universalmente riconosciuto come uno degli spettacoli più amati e applauditi al mondo, “Richard O’Brien’s Rocky Horror Show” sarà Milano nella sua versione originale al TAM Teatro Arcimboldi Milano dall’11 al 23 ottobre 2022. Dal 1973, The Rocky Horror Show ha sedotto con la sua trasgressività intere generazioni di spettatori, conquistando anche i benpensanti più integerrimi e trasformandoli in devoti fan con corsetto e calze a rete. Dopo oltre 40 anni, la meravigliosa creatura di Richard O’Brien non smette di travolgere, coinvolgere, sovvertire le regole. Ha viaggiato in più di 30 paesi, è stata tradotta in più di 20 lingue eora in tour con la regia di Christopher Luscombe. Migliaia di appassionati hanno creato fan club, guardano il film centinaia di volte, travestendosi e partecipandoattivamente allo spettacolo (come richiesto dalla ...