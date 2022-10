Il giro di vite di Putin nella guerra ai social network

SaluteInternazionale

...mossa fuorviante e non etica che aiuterà il regime di Maduro a rimanere al potere e costerà... 'È molto doloroso sapere che la più grande democrazia mondiale ci prende in' La cubana Omara ...Sono molte leche l'ormai novantaquattrenne James Ivory ha vissuto - e continua a vivere - durante il suo ...un personale affresco di queste mille continue ispirazioni che è andato cercando in... Bielorussia. Giro di vite sui medici | SaluteInternazionale (AGR) Negli ultimi due mesi il XII Distretto Monteverde, come disposto da apposita ordinanza del Questore, ha intensificato i controlli volti alla prevenzione e al contrasto dei reati nelle zone di co ...(AGR) Nelle ultime ore la Polizia di Stato ha intensificato i controlli anche nelle periferie cittadine: durante l’attività, che negli ultimi due giorni si è concentrata soprattutto tra Novoli e Rifre ...