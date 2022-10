Djuricic | «La Samp è un grande club»

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Filip, centrocampista delladoria, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: le dichiarazioni del serbo A La Gazzetta dello Sport ha parlato Filip, centrocampista delladoria, 2 gol in stagione, tra i quali quello fondamentale dell’ultima gara, che ha permesso al connazionale Dejan Stankovic di esordire muovendo la classifica. LA CRISI – «Tanti fattori insieme hanno inciso, ma noi non abbiamo reagito nel modo giusto alle difficoltà. Il calendario iniziale era brutto, ma non si doveva perdere contro Salernitana, Verona, Spezia e Monza». COSA SA DELLADI BOSKOV – «Tutto. Era una leggenda, in Serbia abbiamo seguito sempre questa squadra, che dopo Vujadin ha avuto Mihajlovic, Zivkokic, Sakic e potrei andare avanti ancora… Io vedo lacome un ...

Filip, centrocampista della Sampdoria, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: le dichiarazioni del serbo A La Gazzetta dello Sport ha parlato Filip, centrocampista della Sampdoria, 2 gol in stagione, tra i quali quello fondamentale dell'ultima gara, che ha permesso al connazionale Dejan Stankovic di esordire muovendo la classifica. LA ...Commenta per primo Il fantasista della Sampdoria Filipspera che il pareggio di Bologna possa essere un punto di ripartenza per la squadra ... ma ora serve mettere dentro laenergia e ...Parla Filip Djuricic, a pochi giorni dalla sfida con la Roma Il centrocampista della Sampdoria, Filip Djuricic, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco uno stralcio delle sue parol ...Il fantasista della Sampdoria Filip Djuricic spera che il pareggio di Bologna possa essere un punto di ripartenza per la squadra blucerchiata, in evidente difficoltà sino ad oggi in campionato: "Si, a ...