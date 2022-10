Djimsiti vede il rientro | una nuova certezza per la difesa di Gasperini

Leggi su bergamonews

Bergamo. Laa tre vista contro l'Udinese formata dal pilastro Demiral e dai giovani Caleb Okoli e Giorgio Scalvini ha offerto sicurezze in assenza di capitan Rafael Toloi, che sperava di festeggiare i propri 32 anni lunedì sul campo d'allenamento e non in infermeria. La coperta corta però preoccupa l'Atalanta, che per il match contro il Sassuolo di sabato spera di poter recuperare al 100% Berat. Il difensore albanese si era infortunato gravemente nel match con il Milan del 21 agosto, una frattura al perone che lo ha costretto ad un lungo periodo ai box, ma il ritorno in campo non è poi così lontano: si spera addirittura in una convocazione per il Sassuolo. Sarà ovviamente da valutare il suo impiego, visto il lungo periodo di inattività che si porta dietro: più facile che possa essere utilizzato a gara in corso da subentrante in questo