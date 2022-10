Camicia nera? Vai dallo spichiatra | Cardini fa a pezzi il rosicone Roncone | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Lo storico Francoaccende L'aria che tira, su La7, e quella che doveva essere una riflessione pacata sulla guerra in Ucraina e i riflessi sulla politica italiana si trasforma in pochi minuti in un autentico Far West, con rissa gele e insulti incrociati che Myrta Merlino, padrona di casa, fatica a contenere. "Io la vedo diversamente da- apre il fuoco Fabrizio, del Corriere della Sera -. Io vedo un Paese aggredito che si continua a difendere da un gangster". "Lei sapeva di queste offerte di Putin?", domanda. "Io alle offerte di un gangster non credo". "Questo gangster è ancora a capo della quinta potenza al mondo". "Professore, il mio pensiero non è complesso come il suo. C'è un Paese che è stato invaso...". "Questo è un mantra che conosciamo, allora ...