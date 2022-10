BIOSTAR | annunciata la nuova scheda madre B650EGTQ

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 13 ottobre 2022)ha annunciato la sua nuovissima, considerata la miglioreDDR5 di fascia media presente sul mercato Quello di(clicca qui per maggiori info sull’azienda) è un marchio professionale famoso in tutto il mondo. Dedicato soprattutto alla produzione di schede madri, schede madri per il gaming, SSD, schede grafiche, sistemi informatici industriali, IoT ed apparecchiature per il crypto mining. Dalla sua fondazione nel 1986,è diventata uno dei principali fornitori di schede madri nel settore IT. Al fine di perseguire la migliore qualità e il design estetico,ha investito molto nel design ID, nelle attrezzature, nella ricerca di marketing globale e nella ricerca e sviluppo. ...