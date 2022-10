Berlusconi | “Licia Ronzulli non avrà un ministero” Per Meloni la questione è “secondaria”

(Di giovedì 13 ottobre 2022)“nonun”. E’ la risposta secca che Silviodà a Corriere.it, mentre lasciava palazzo Madama dopo l’elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato. Forza Italia non ha risposto alla chiama ma il suo presidente, Silvio, ha deciso di esprimere il suo voto all’interno dell’urna del Senato. “Io sono lieto che sia stato eletto il mio amico Ignazio La Russa. Avevamo fatto i calcoli che l’avebbero eletto lo stesso. Abbiamo voluto dare un segnale che non si devono dare i veti sulle persone, perché i veti sono inaccettabili”. Sulla trattativa per la formazione del governo, il Cavaliere ha confermato che “è già finita”. A precisa domanda ha confermato che l’esponente azzurra nonun posto a Palazzo Chigi. Una ...

...in due (e Maria Elisabetta Alberti Casellati) a causa dello stallo sulla formazione della squadra di governo, dovuto al rifiuto di Giorgia Meloni di concedere un posto da ministro a...... ha annunciatouscito sconfitto dal voto in Aula. Il Cavaliere ha tentato di ottenere le sue richieste - un ministero di peso perRonzulli e le caselle di MISE e Giustizia (per ...Al Senato, in apertura della diciannovesima legislatura, Silvio Berlusconi si è presa, ma al rovescio, tutta la scena. Partito col proposito di far mancare l’ elezione di Ignazio La Russa a presidente ...Tensione altissima nel centrodestra, che non riesce ad eleggere il presidente della Camera. Sono andate a vuoto le tre votazioni svoltesi oggi, giovedì 13 ottobre, per via della ribellione di Forza It ...