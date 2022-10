Andreas Seppi annuncia il ritiro | “Ho dovuto accettare la fine A 38 anni non c’è da vergognarsi”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) “Prima o poi arriva laper tutti, e a 38non penso ci sia da. È una decisione che ho preso durante gli US Open, dove alla terza partita mi ha fatto di nuovo male la spalla e non sono riuscito a giocare. Hoquesta“. Con queste parole, pronunciate a Rai Sudtirol,hato ildal tennis professionistico. Si chiude così la carriera ventennale di un grande protagonista del tennis italiano di cui è stato numero 1 per molti, conquistando anche tre titoli Atp, a Eastbourne, Belgrado e Mosca, distinguendosi anche nel doppio tra Coppa Davis e Olimpiadi. Il 38enne di Bolzano ha poi chiuso con una battuta sull’aver giocato nell’“era ...

