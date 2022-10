Allerta meteo nel Lazio giovedì 13 ottobre 2022 | le previsioni di oggi

(Di giovedì 13 ottobre 2022) I primi giorni del mese di, che hanno ricordato l’estate,sembrano lontani. Molti cittadini del, infatti, soprattutto quelli che vivono nelle zone costiere e pontine, si sono risvegliati questa mattina con la pia. Che li accompagnerà, stando alle, per tutta la giornata. Che tempo farànele dove pioverà Stando a quanto si legge nel bollettino della Protezione Civile, che ha diramato un’nelsono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Da qui, quindi, l’, che avrà validità dalle prime ore die per le successive 6-9 ...

'Polizia locale, vigili del fuoco, Protezione civile e amministrazione sono in stato die stanno monitorando la situazione. Buonanotte a chi riuscirà a dormire', ha sottolineato ancora il ...Ormai le 'bombe d'acqua' arrivano violente e improvvise, anche quando l'è solo gialla (come ... Dicevamo delle previsioni. Per oggi, giovedì 13 Ottobre 2022, sono previsti temporali e ...La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido a partire dalla mezzanotte fino alle 23.59 di domani, mercoledì 13 ottobre. Su tutta la Campan ...Dalle prime ore condizioni meteo in peggioramento da Ovest con temporali anche strutturati e battenti. Altrove piogge e locali temporali sparsi alternati a momenti asciutti anche lunghi. Forti venti m ...